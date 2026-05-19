Donald Trump a annoncé lundi avoir annulé au dernier moment une nouvelle attaque contre l'Iran, qui devait avoir lieu mardi selon lui, assurant qu'il existait de "très bonnes chances" de parvenir à un accord avec Téhéran.
Trump dit annuler au dernier moment une nouvelle attaque contre l'Iran
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