Les dirigeants du G7 se réunissaient mardi à Évian pour une photo de famille, aux côtés de responsables associés aux discussions. Le sommet du G7 s'est ouvert lundi juste après un accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Les dirigeants du G7 se réunissent pour une photo de famille
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