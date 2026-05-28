Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier, était l'invité de l'émission Ecorama du 28 mai 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les tensions au Moyen-Orient et leur impact sur les marchés, les perspectives de la Réserve fédérale américaine et de la BCE sur les taux d’intérêt, les risques liés à un pétrole durablement élevé, mais aussi l’optimisme persistant autour de l’intelligence artificielle et des marchés actions.
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