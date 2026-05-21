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Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21/05/2026 à 11:55

Malgré les tensions géopolitiques et les inquiétudes autour de l'inflation, les marchés américains restent proches de leurs sommets historiques. Une dynamique largement portée par l'intelligence artificielle et par les performances des grandes valeurs technologiques, alors que les investisseurs semblent reléguer au second plan les risques liés au Moyen-Orient. L'analyse de Frédéric Tassin, Directeur Gestion Actions Globales et Thématiques chez Ofi Invest AM.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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