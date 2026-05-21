Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

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Malgré les tensions géopolitiques et les inquiétudes autour de l'inflation, les marchés américains restent proches de leurs sommets historiques. Une dynamique largement portée par l'intelligence artificielle et par les performances des grandes valeurs technologiques, alors que les investisseurs semblent reléguer au second plan les risques liés au Moyen-Orient. L'analyse de Frédéric Tassin, Directeur Gestion Actions Globales et Thématiques chez Ofi Invest AM.