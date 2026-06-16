Réouverture du détroit d’Ormuz : avec ou sans péage ?

Alors que la réouverture du détroit d’Ormuz semble se préciser après l’accord conclu entre Washington et Téhéran, un premier différend apparaît déjà autour des conditions de passage des navires. Les États-Unis réclament une réouverture sans restriction, tandis que l’Iran évoque la mise en place de frais maritimes pour financer la sécurité, la navigation et la protection de l’environnement. Ces contributions constituent-elles un simple coût de service ou un véritable péage contraire au droit international ? L’analyse de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Ecorama du 16 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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