Un ostéopathe jugé à Strasbourg pour viols et agressions sexuelles sur 29 patientes a été condamné à 17 ans de réclusion criminelle, une décision qui "n'a pas de sens", réagit son avocat. Pierre Garitte se voyait reprocher des viols sur six patientes, aujourd'hui âgées de 30 à 83 ans, des agressions sexuelles sur 21, et à la fois des viols et agressions sexuelles sur deux dernières patientes. SONORE
Ostéopathe condamné pour viols et agressions sexuelles : "ça n'a pas de sens" (avocat)
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