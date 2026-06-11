Le chanteur et acteur Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, est ressorti libre sous contrôle judiciaire du tribunal de Nanterre mercredi soir, échappant à la détention provisoire.
Violences sexuelles: Patrick Bruel échappe au placement en détention provisoire
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