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De quoi va-t-on manquer cet été ?

information fournie par Ecorama 11/06/2026 à 14:00

Alors que le détroit d’Ormuz reste fermé et que Donald Trump menace de nouveau l’Iran, la crainte de pénuries revient au premier plan. Au-delà de l’essence et du kérosène, certains produits dérivés du pétrole pourraient devenir moins disponibles et plus chers dès cet été, du plastique à certains matériels médicaux, en passant par l’agroalimentaire ou l’aluminium. Quels secteurs pourraient être les plus touchés si la crise se prolonge ? L’analyse de Franck Dedieu, rédacteur en chef Économie à Marianne. Ecorama du 11 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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