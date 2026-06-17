Nouveau président de la Fed : une baisse inévitable des marchés à court terme ?

information fournie par Ecorama • 17/06/2026 à 14:10

Kevin Warsh tient sa première réunion à la tête de la Fed dans un contexte particulièrement sensible, entre inflation américaine élevée, fin de la guerre au Moyen-Orient, pression politique de Donald Trump et divisions au sein de la banque centrale. Si les taux devraient rester inchangés, les marchés seront attentifs à ses premiers mots et à sa capacité à rassurer sur la continuité de la politique monétaire. Un changement à la tête de la Fed peut-il provoquer une phase de volatilité sur les marchés ? L’analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d’investissement Propos Utiles. Ecorama du 17 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.