Sans alcool : une nouvelle consommation s’installe en France

Les boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool continuent de progresser dans les rayons des supermarchés, selon les cabinets Circana et NielsenIQ. Une tendance portée notamment par les jeunes consommateurs, alors que certaines catégories d'alcools traditionnels, comme le vin rouge ou le whisky, enregistrent un recul de leurs ventes.
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