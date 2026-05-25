Déclaration de revenus 2026 : faut-il (ou pas) appeler son centre des impôts ?

information fournie par Ecorama • 25/05/2026 à 14:00

Chaque année, des millions de Français remplissent leur déclaration de revenus avec la même inquiétude : ont-ils oublié quelque chose… ou commis une erreur sans le savoir ? Mais à l'heure où le fisc dispose d'outils de contrôle de plus en plus puissants, appeler son centre des impôts pour se rassurer est-il vraiment une bonne idée ? Intelligence artificielle, surveillance des comptes, droit à l'erreur, rescrit fiscal : décryptage de ce que l'administration sait réellement sur nous et les précautions à prendre avant toute démarche avec Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 25 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com