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Déclaration de revenus 2026 : faut-il (ou pas) appeler son centre des impôts ?

information fournie par Ecorama 25/05/2026 à 14:00

Chaque année, des millions de Français remplissent leur déclaration de revenus avec la même inquiétude : ont-ils oublié quelque chose… ou commis une erreur sans le savoir ? Mais à l'heure où le fisc dispose d'outils de contrôle de plus en plus puissants, appeler son centre des impôts pour se rassurer est-il vraiment une bonne idée ? Intelligence artificielle, surveillance des comptes, droit à l'erreur, rescrit fiscal : décryptage de ce que l'administration sait réellement sur nous et les précautions à prendre avant toute démarche avec Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 25 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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