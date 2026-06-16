L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) pourrait durer un an, a averti un représentant de la Croix-Rouge, estimant que son pic n'avait pas encore été atteint.
Ebola en RDC : le pic reste à venir, l'épidémie pourrait durer un an, alerte la Croix-Rouge
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