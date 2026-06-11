La décision du tribunal de Nanterre plaçant le chanteur et acteur Patrick Bruel sous contrôle judiciaire plutôt qu'en détention provisoire laisse perplexe de nombreux Français. Dans les rues de Paris, beaucoup expriment leur incompréhension.
Bruel sous contrôle judiciaire: la décision ne fait pas l'unanimité
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