Le gouvernement et la justice sont sous pression après la mort de Lyhanna. Face à la vague d'indignation qu'a soulevée ce drame, Sébastien Lecornu veut "agir vite" et promet un projet de loi pour mieux lutter contre les violences faites aux enfants prévoyant, par exemple, de prolonger les peines pour les violeurs en série. Certains élus accusent un manque de moyens, d'autres demandent la démission de Gérald Darmanin.
Mort de Lyhanna : le gouvernement sous pression
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