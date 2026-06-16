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France: les émissions de gaz à effet de serre baissent mais toujours pas assez

information fournie par France 24 16/06/2026 à 20:43

Les émissions de gaz à effet de serre de la France ont baissé plus qu'attendu pour 2024 et 2025. Le CITEPA, l'organisme de surveillance des émissions française, a revu ses estimations mais prévient: pour atteindre l'objectif fixé en 2030, il faudra plus que doubler le rythme de cette baisse. D'autant qu'il ne s'agit que des émissions brutes, c'est à dire sans compter le CO2 capté par les forêts et sols. Nos puits de carbone s'épuisent et nous aident de moins en moins à compenser ces émissions.

Environnement

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