Agent IA : comment Dust veut changer notre façon de travailler

Les agents IA s’imposent progressivement dans les entreprises et promettent de transformer en profondeur notre façon de travailler. Automatisation, assistants intelligents, analyse de données, collaboration avec les équipes : ces nouveaux outils suscitent autant d’enthousiasme que d’interrogations. Pour accompagner cette révolution, la startup française Dust développe une plateforme permettant aux entreprises de créer leurs propres agents IA connectés à leurs outils internes. Après une levée de 40 millions de dollars pour accélérer sa croissance aux États-Unis. Gabriel Hubert, cofondateur de Dust était l'invité de l'émission Ecorama Tic Tech du 28 mai 2026, présentée par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.