Agent IA : comment Dust veut changer notre façon de travailler

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 29/05/2026 à 14:10

Les agents IA s’imposent progressivement dans les entreprises et promettent de transformer en profondeur notre façon de travailler. Automatisation, assistants intelligents, analyse de données, collaboration avec les équipes : ces nouveaux outils suscitent autant d’enthousiasme que d’interrogations. Pour accompagner cette révolution, la startup française Dust développe une plateforme permettant aux entreprises de créer leurs propres agents IA connectés à leurs outils internes. Après une levée de 40 millions de dollars pour accélérer sa croissance aux États-Unis. Gabriel Hubert, cofondateur de Dust était l'invité de l'émission Ecorama Tic Tech du 28 mai 2026, présentée par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.