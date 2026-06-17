Accord de paix USA-Iran : l’économie française va-t-elle éviter le pire ?

Après l’accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, le gouvernement espère un retour de la confiance et une relance de l’économie française. Mais la Banque de France vient de revoir fortement à la baisse sa prévision de croissance pour cette année, désormais attendue à 0,5 %. Entre activité stagnante, reflux du pétrole, inflation encore présente et équation budgétaire sous tension, l’économie française peut-elle encore éviter le pire ? L’analyse de Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro Economie. Ecorama du 17 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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