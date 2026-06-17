La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?

Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers ? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse: une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse. Cette semaine, focus sur les différences entre les actions au porteur ou au nominatif.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.