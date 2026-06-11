Coupe du Monde 2026 : qui sont les vrais gagnants ?

Alors que débute la Coupe du Monde 2026, cette édition organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada s’annonce comme celle de tous les records économiques. Pays hôtes, villes organisatrices, secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et du transport, entreprises cotées et FIFA : qui profitera le plus de cet événement planétaire ? L’analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 11 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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