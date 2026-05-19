Pétrole : ce que le départ des majors étrangères change pour la France

Après BP et ExxonMobil, Shell envisagerait à son tour de se désengager du marché français des stations-service. Un mouvement qui illustre la transformation progressive du modèle énergétique français, avec des enjeux de souveraineté, de dépendance stratégique et d’organisation de la chaîne pétrolière dans un contexte géopolitique tendu. L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 19 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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