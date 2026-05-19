Eric Lombard : "Je ne crois pas à une nouvelle crise financière"

Éric Lombard, ancien ministre de l’Economie, était l'invité de l'émission Ecorama du 19 mai 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la tension sur les marchés obligataires mondiaux, le risque d’un choc inflationniste durable lié à la guerre en Iran, la hausse des prix du pétrole, les anticipations de remontée des taux par la Fed et la BCE, les risques sur la dette publique ou encore les inquiétudes autour d’un possible ralentissement économique mondial.
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