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Mort de Jeffrey Epstein: "La thèse du suicide est la plus plausible"

information fournie par France 24 17/06/2026 à 08:03

A la Une de la presse, ce mercredi 17 juin, la décision des pays du G7 d’intensifier la pression sur la Russie, perçue comme une victoire pour le président Macron, alors que les forces ukrainiennes reprennent la main sur le terrain. L’assassinat d’un artiste et opposant à Poutine en Pologne. Une enquête minutieuse sur les circonstances de la mort du pédocriminel Jeffrey Epstein. L’entrée réussie des Bleus dans le Mondial. Et des candidats au bac sous bonne escorte.

Guerre en Ukraine
Affaire Epstein
G7 Evian

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