Au programme ce matin : AMD, Edenred, Eutelsat, Orange, STMicroelectronics. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 16/06/2026
Valeurs associées
|507,2900 USD
|NASDAQ
|-7,30%
|20,450 EUR
|Euronext Paris
|-2,80%
|2,590 EUR
|Euronext Paris
|-4,11%
|17,505 EUR
|Euronext Paris
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