Le chanteur et acteur Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, doit être présenté mercredi à trois juges d'instruction en vue de sa mise en examen, a annoncé le parquet de Nanterre, qui a requis son placement en détention provisoire.
Patrick Bruel présenté à des juges, le parquet requiert sa mise en examen pour viols
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