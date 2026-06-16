Défense européenne : touché mais pas coulé en Bourse ?

information fournie par Ecorama • 16/06/2026 à 14:00

Alors que le salon mondial de la défense et de la sécurité Eurosatory ouvre ses portes à Villepinte dans une édition record, les valeurs européennes de la défense traversent une période plus difficile en Bourse. Après plusieurs années de forte progression, certains investisseurs prennent leurs bénéfices tandis que les marchés s’interrogent sur la capacité des États européens à financer durablement leurs ambitions militaires. Cette phase de consolidation remet-elle en cause les perspectives de long terme du secteur ? L’analyse de Laurent Grassin, directeur des médias chez Boursorama. Ecorama du 16 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.