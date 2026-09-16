Trade ou Pas Trade : Eurostoxx, S&P, Thalès, Total, Elis, Bureau Veritas, Renault

Découvrez Trade ou Pas Trade : le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine, rendez-vous avec Jean-Louis Cussac de Perceval Finance, Marc Dagher de DT Expert et André Malpel, Enseignant à Dauphine. Au programme :
On refait la semaine sur l'Eurostoxx, S&P, Thalès et Total
Tour du monde des nouveaux sous-jacents
Le coup de coeur des traders sur Elis, Bureau Veritas et Renault
Question pour un trader
Émission enregistrée le 16 septembre 2026.
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Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.