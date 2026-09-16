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Trade ou Pas Trade : Eurostoxx, S&P, Thalès, Total, Elis, Bureau Veritas, Renault

information fournie par SG Bourse 16/09/2026 à 14:59

Découvrez Trade ou Pas Trade : le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine, rendez-vous avec Jean-Louis Cussac de Perceval Finance, Marc Dagher de DT Expert et André Malpel, Enseignant à Dauphine. Au programme :

On refait la semaine sur l'Eurostoxx, S&P, Thalès et Total
Tour du monde des nouveaux sous-jacents
Le coup de coeur des traders sur Elis, Bureau Veritas et Renault
Question pour un trader

Émission enregistrée le 16 septembre 2026.

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Site internet de Société Générale Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/

Découvrez notre activité d'émetteur de Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/pourquoi-les-produits-de-bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Twitter: https://twitter.com/SG_Bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Facebook: https://www.facebook.com/SGBourse

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Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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