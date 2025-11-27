Face à une dette publique jugée « insoutenable » d'ici 2029, l'Institut Montaigne avance des mesures radicales pour économiser 140 milliards d'euros : baisse des pensions, coupes dans les prestations sociales, réduction massive des effectifs publics. Sans toucher aux impôts, le think tank libéral mise sur des réformes explosives qui posent une question brûlante : jusqu'où la France est-elle prête à aller pour stabiliser ses finances ? Réponse avec Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro Economie. Ecorama du 27 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
