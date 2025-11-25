Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama • 25/11/2025 à 14:10

Les stablecoins, colonne vertébrale de l'écosystème crypto, inquiètent désormais la BCE. Leur croissance fulgurante, plus de 300 milliards de dollars de capitalisation, et leur rôle central dans les paiements, la finance décentralisée et les échanges numériques posent une question cruciale : peuvent-ils fragiliser la stabilité financière mondiale ? Derrière l'apparente sécurité de ces jetons indexés sur le dollar ou l'or, se cachent des risques systémiques, de la dollarisation numérique à la dépendance aux bons du Trésor US. Effondrements passés, opacité des réserves, menace sur la souveraineté monétaire européenne… autant de signaux d'alerte que le rapport de la BCE entend mettre en lumière. L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 25 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com