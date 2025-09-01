Le Parti socialiste a présenté son contre-budget, bien décidé à marquer sa différence avec le gouvernement. Derrière les annonces, un pari : réduire de moitié l’effort de consolidation budgétaire en misant davantage sur les hauts patrimoines et les grandes entreprises. Un programme « moins austère », mais aussi plus risqué ? Réponse avec Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine « Alternatives économiques ». Ecorama du 1er septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Taxe Zucman, baisse des aides aux entreprises, retraite à 62 ans : un contre-budget du PS effrayant ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
