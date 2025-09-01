 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Taxe Zucman, baisse des aides aux entreprises, retraite à 62 ans : un contre-budget du PS effrayant ?

information fournie par Ecorama 01/09/2025 à 14:00

Le Parti socialiste a présenté son contre-budget, bien décidé à marquer sa différence avec le gouvernement. Derrière les annonces, un pari : réduire de moitié l’effort de consolidation budgétaire en misant davantage sur les hauts patrimoines et les grandes entreprises. Un programme « moins austère », mais aussi plus risqué ? Réponse avec Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine « Alternatives économiques ». Ecorama du 1er septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

1 commentaire

  • 14:46

    Pour la retraite à 62 ans, les principaux concernés répondrons non ! Pour les 2 autres mesures, les mêmes vous dirons également non puisque plus dans la vie active. Nous ne sommes pas tous égaux...

L'offre BoursoBank