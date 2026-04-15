Résultats : la bourse sous pression

Alors que la saison des résultats trimestriels s'ouvre en France, Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles, passe au crible les publications de LVMH, Kering et Hermès. Dans un contexte de nervosité des investisseurs, il donne ses clés de lecture pour aborder cette séquence boursière. Ecorama du 15 avril 2026, présentée par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com
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