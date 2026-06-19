Nouvel embrasement au Liban: 47 morts côté libanais, quatre soldats israéliens tués

La fumée d'une frappe aérienne israélienne sur le sud du Liban, vue depuis l'autre côté de la frontière, en Haute Galilée, dans le nord d'Israël, le 19 juin 2026 ( AFP / Jalaa MAREY )

Des frappes israéliennes depuis la nuit de jeudi à vendredi dans le sud et l'est du Liban ont fait 47 morts, dont deux enfants, et 97 blessés selon Beyrouth, Israël déplorant de son côté la perte de quatre soldats.

Après ces raids, les plus massifs et meurtriers depuis l'annonce lundi d'un protocole d'accord irano-américain pour mettre fin aux hostilités dans la région, y compris au Liban, un responsable américain et un diplomate du Golfe ont annoncé un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.

Selon le responsable américain, la trêve, censée être entrée en vigueur dans l'après-midi, a été négociée par les médiateurs américains et qataris à la suite de discussions avec Israël et l'Iran.

Mais l'aviation israélienne a mené une nouvelle frappe dans le sud après cette annonce, a rapporté l'agence nationale d'information libanaise ANI (officielle), tandis qu'un correspondant de l'AFP a rapporté avoir entendu des tirs d'artillerie continus dans la ville médionale de Nabatiyé.

Le gouvernement israélien n'a pas commenté l'annonce de la trêve dans l'immédiat.

Plus tôt, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait averti que son pays ferait "payer un prix très lourd" au mouvement chiite allié de Téhéran, et réaffirmé que l'armée israélienne resterait au Liban, où ses troupes occupent une partie du sud, "aussi longtemps que nécessaire".

Le site d'une frappe aérienne israélienne qui a détruit des maisons et des ateliers dans le village d'Al-Qlailah, dans le district de Tyr, dans le sud du Liban, le 19 juin 2026 ( AFP / KAWNAT HAJU )

Le président libanais, Joseph Aoun, a lui dénoncé "une escalade dangereuse et condamnable", sapant "les efforts en cours" pour faire taire les armes après l'entente irano-américaine.

Les bombardements ont touché au moins 10 localités, à proximité de Nabatiyé, selon l'ANI. La région de Baalbek dans l'est du pays, autre fief du Hezbollah, a aussi été visée.

De nombreux habitants ont fui le sud. Des centaines de voitures, bondées de matelas et effets personnels, ont envahi les routes vers le nord, a constaté un correspondant de l'AFP.

"Tout le Liban doit brûler"

Le Liban a été entraîné dans le conflit régional le 2 mars par le Hezbollah, qui a attaqué Israël en soutien à Téhéran. Une trêve, théoriquement en vigueur depuis le 17 avril, n'a jamais été respectée.

Un embouteillage à l'entrée de Saïda alors que les habitants fuient les villages du sud du Liban pour se réfugier à Beyrouth, le 19 juin 2026 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

L'armée israélienne a affirmé de son côté avoir frappé des infrastructures du Hezbollah en riposte à la mort de ses soldats, dont le char a été touché peu après minuit dans la zone de Kfar Tebnit, près de Nabatiyé. Les correspondants militaires des médias israéliens évoquent un tir de "missile ou de drone".

Israël précise avoir mené plus de 150 frappes depuis minuit, et tué "des dizaines" de membres du Hezbollah.

"Le lieutenant-colonel Dor Gedalia Ben Simhon est tombé au combat" avec "trois autres soldats" dont les noms seront publiés ultérieurement, a précisé l'armée.

"Tout le Liban doit brûler", a pour sa part réagi le ministre israélien de la Sécurité nationale et allié politique clef de Benjamin Netanyahu, Itamar Ben Gvir.

"Au Proche-Orient, on ne gagne pas avec des réactions mesurées", a ajouté cette figure de l'extrême droite. "Il faut être fou, éradiquer. Et vaincre le terrorisme".

"Il faut faire parler le feu (...) Ouvrir les portes de l'enfer", a renchéri son collègue et rival d'extrême droite Bezalel Smotrich, ministre des Finances, en référence à la mort des soldats.

Les combattants du Hezbollah "défendront leur terre et leur peuple" face à Israël, a de son côté assuré le mouvement, renvoyant l'accusation de violation de la trêve à Israël, qui n'a "jamais respecté quelque accord de cessez-le-feu que ce soit" depuis la fin en 2024 de leur précédent conflit.

Le Hezbollah avait auparavant annoncé que ses forces avaient ciblé des troupes israéliennes près des collines d'Ali Taher, qui surplombent la ville de Nabatiyé, par des tirs "de roquettes et d'obus de mortier".

Et affirmé dans la nuit avoir détruit trois chars israéliens lors d'affrontements avec une unité de l'armée israélienne dans le sud du Liban.