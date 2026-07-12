Dix ans après l'attentat qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais à Nice, des miliers de personnes défilaient dimanche en hommage aux victimes.
Sur la promenade des Anglais, une marche en hommage aux victimes de l'attentat
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