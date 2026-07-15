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Louer sa maison pendant les vacances : attention au casse-tête fiscal

information fournie par Ecorama 15/07/2026 à 09:20

Mettre sa résidence principale ou secondaire en location quelques semaines peut sembler sans risque. Pourtant, selon la nature du bien et surtout son mode de détention, les conséquences fiscales peuvent être bien plus lourdes qu'on ne l'imagine. Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards passe en revue les pièges à éviter avant de louer cet été. Ecorama du 15 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

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