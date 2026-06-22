Baptiste Capron (SeLoger) : “Je ne parlerai pas de rechute mais d’un marché immobilier qui s’est complexifié.”

Baptiste Capron, directeur général du Groupe SeLoger, était l'invité de l'émission Ecorama du 22 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'impact de la guerre en Iran sur la reprise du marché immobilier, l'attentisme des ménages, l'évolution des taux de crédit immobilier, des délais de vente et des prix, les tensions sur le marché locatif, la qualité des annonces immobilières en ligne, la concurrence entre SeLoger, Leboncoin et Bien'ici, ainsi que l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur la recherche immobilière.
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