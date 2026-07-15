Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Vers un retournement des marchés boursiers américains ?
information fournie par Ecorama•15/07/2026 à 09:00
Wall Street peut-elle continuer à battre record sur record ? Entre les incertitudes sur l'économie américaine, les valorisations de la tech et l'évolution des flux financiers, plusieurs signaux invitent à la prudence. L'analyse de Thibault Prébay, auteur et économiste indépendant. Ecorama du 15 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
information fournie par Boursorama avec Media Services•15.07.2026•10:04•
Lancé en 2020, le système de paiement électronique est utilisé par 80% des 212 millions de Brésiliens. Pour acheter une noix de coco fraîche sur la plage ou payer son loyer, le système électronique et gratuit PIX est devenu le mode de paiement dominant au Brésil, ...
Lire la suite
par Mike Dolan Le moteur des exportations chinoises est en passe d'enregistrer cette année un nouvel excédent commercial de plus d'un billion de dollars, faisant fi des tensions liées aux droits de douane et d'une crise énergétique, tout en mettant en lumière un ...
Lire la suite
Les principales Bourses européennes reculent mercredi en début de séance, pénalisées par les craintes inflationnistes qui découlent de la remontée des tensions au Moyen-Orient. À Paris, le CAC 40 perd 0,50% à 8.324,73 points vers 07h26 GMT. À Francfort, le Dax ...
Lire la suite
Finies les files interminables et les longues minutes d'attente: des milliers de travailleurs espagnols et britanniques vont voir leur vie quotidienne simplifiée avec l'entrée en vigueur, mercredi, d'un traité de libre circulation entre l'enclave britannique de ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer