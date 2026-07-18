 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mondial 2026 : France - Angleterre, le choc des déçus

information fournie par France 24 18/07/2026 à 10:22

Battue par l'Espagne mardi (2-0) en demi-finales du Mondial, l'équipe de France tentera de terminer la compétition sur une bonne note samedi face à l'Angleterre, éliminée quant à elle par l'Argentine (2-1). En jeu, une troisième place peu convoitée.

Sport

Vidéos les + vues

1

Narbonne: 4.500 personnes lors d'une marche blanche pour Louis, tué dans un guet-apens

information fournie par AFP 05 juil.
2

A Narbonne, une marche blanche pour Louis et un appel au durcissement judiciaire

information fournie par AFP 05 juil.
3

Des ossements retrouvés dans le Tarn, Jubillar reconnaît "un acte abominable"

information fournie par AFP 16 juil.
2
4

Webinaire : comment investir dans les crypto-actifs ?

information fournie par BoursoBank 17 juil.
5

Des bouteilles en plastique ont permis à cet amputé de remarcher

information fournie par France 24 17 juil.
6

Les obligations, pour préparer vos projets à moyen terme

information fournie par Amundi 17 juil.
7

BTS déferle sur Paris : le phénomène K-pop se produit au Stade de France

information fournie par France 24 17 juil.
8

Macron appelle à se "méfier" des sondages prédisant la victoire de Marine Le Pen en 2027

information fournie par AFP 17 juil.
15
1

"Allez à l'église et sonnez les cloches": la fuite terrifiante face aux flammes en Espagne

information fournie par AFP 11 juil.
2

Présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre : la LDH dénonce "un permis de tuer"

information fournie par France 24 11 juil.
2
3

Périscolaire: un animateur condamné à 18 mois de prison avec sursis

information fournie par AFP Video 11 juil.
4
4

Mali: un convoi de l'armée rallie Anefis après d'intenses combats

information fournie par France 24 11 juil.
1
5

Sur la promenade des Anglais, une marche en hommage aux victimes de l'attentat

information fournie par AFP Video 12 juil.
6

Coupe du monde 2026 : l'Angleterre renversante, l'Argentine passe sans briller

information fournie par France 24 12 juil.
7

Dépôt de gerbes en hommage aux victimes de l'attentat de 2016 à Nice

information fournie par AFP Video 12 juil.
8

A Herat, la répression vestimentaire des femmes afghanes affecte le commerce

information fournie par AFP 12 juil.
4
1

Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20 juin
2

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
3

Baptiste Capron (SeLoger) : “Je ne parlerai pas de rechute mais d’un marché immobilier qui s’est complexifié.”

information fournie par Ecorama 22 juin
3
4

Khamenei dit avoir approuvé l'accord avec Washington malgré des réserves, levée du blocus naval américain

information fournie par AFP 19 juin
10
5

Versement de l’aide carburant, futur malus pour la fast-fashion, échec confirmé de Shein au BHV

information fournie par BoursoBank Clients 20 juin
6

Liban: la Défense civile déployées sur le site d'une frappe israélienne à Baalbek

information fournie par AFP Video 19 juin
7

Nouvel embrasement au Liban: 47 morts côté libanais, quatre soldats israéliens tués

information fournie par AFP 19 juin
3
8

Nouveau cessez-le-feu au Liban après de meurtrières violences menaçant l'accord irano-américain

information fournie par AFP 19 juin
13

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank