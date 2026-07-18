Battue par l'Espagne mardi (2-0) en demi-finales du Mondial, l'équipe de France tentera de terminer la compétition sur une bonne note samedi face à l'Angleterre, éliminée quant à elle par l'Argentine (2-1). En jeu, une troisième place peu convoitée.
Mondial 2026 : France - Angleterre, le choc des déçus
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