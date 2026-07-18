Un immense nuage de fumée au-dessus d’un entrepôt dans la région de Moscou, plusieurs heures après qu’il a été frappé par un drone ukrainien, selon les autorités locales.
Russie : fumée après une attaque de drones ukrainiens sur un centre logistique
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