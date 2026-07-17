Vacances : le bon plan des hôtels 5 étoiles à petit prix

Hôtels 5 étoiles plus accessibles, nouvelles habitudes de réservation, expériences de luxe à moindre coût… Alors que les Français continuent de partir en vacances malgré un budget souvent plus serré, de nouveaux comportements et astuces permettent de profiter de prestations haut de gamme sans forcément dépenser davantage.
Luxe-scaping (lux-escaping) = escapade de luxe
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