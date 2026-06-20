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Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20/06/2026 à 05:05

Au programme ce matin : L'Oréal, Nexans, Sanofi, TF1, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

L'OREAL
380,100 EUR Euronext Paris -1,91%
NEXANS
158,8000 EUR Euronext Paris +2,85%
SANOFI
74,140 EUR Euronext Paris +1,09%
TF1
6,825 EUR Euronext Paris +1,19%
THALES
232,400 EUR Euronext Paris -0,09%

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