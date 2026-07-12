"Il est temps désormais que sur chaque maison, chaque immeuble, chaque lieu où des Juifs furent abrités, hébergés et sauvés soient apposés les noms des Justes qui les sauvèrent de la barbarie nazie", a affirmé dimanche le président français Emmanuel Macron.
Macron demande que les noms des Justes soient apposés là où ils ont protégé des Juifs
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