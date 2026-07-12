 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron demande que les noms des Justes soient apposés là où ils ont protégé des Juifs

information fournie par AFP Video 12/07/2026 à 14:18

"Il est temps désormais que sur chaque maison, chaque immeuble, chaque lieu où des Juifs furent abrités, hébergés et sauvés soient apposés les noms des Justes qui les sauvèrent de la barbarie nazie", a affirmé dimanche le président français Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre : la LDH dénonce "un permis de tuer"

information fournie par France 24 11 juil.
2
2

Périscolaire: un animateur condamné à 18 mois de prison avec sursis

information fournie par AFP Video 11 juil.
4
3

Rokia Traoré : prison, combat judiciaire et retour sur scène avec Fifty-Fifty

information fournie par France 24 11 juil.
4

Mali: un convoi de l'armée rallie Anefis après d'intenses combats

information fournie par France 24 11 juil.
5

Sur la promenade des Anglais, une marche en hommage aux victimes de l'attentat

information fournie par AFP Video 10:26
6

Coupe du monde 2026 : l'Angleterre renversante, l'Argentine passe sans briller

information fournie par France 24 11:34
7

Dépôt de gerbes en hommage aux victimes de l'attentat de 2016 à Nice

information fournie par AFP Video 11:31
8

A Herat, la répression vestimentaire des femmes afghanes affecte le commerce

information fournie par AFP 13:30
4
1

Un nouvel incendie dans les Pyrénées-Orientales, près de 1.000 hectares parcourus

information fournie par AFP Video 05 juil.
2

Nouvel incendie dans les Pyrénées-Orientales: Canadair et pompiers à pied d'oeuvre

information fournie par AFP Video 05 juil.
3

Les fils de l'ayatollah Ali Khamenei pleurent leur père aux funérailles

information fournie par AFP Video 05 juil.
4

Présidentielle: "tout n’est pas perdu", "pour peu qu'on dise la vérité", dit Édouard Philippe

information fournie par AFP Video 05 juil.
5
5

Philippe "assume" de demander des sacrifices, propose "une refonte massive de l'école"

information fournie par AFP Video 05 juil.
3
6

Incendie dans les Pyrénées-Orientales: Ille-sur-Têt évacuée alors que les flammes s'approchent

information fournie par AFP Video 06 juil.
7

D'importants dégâts au passage d'un super-typhon près de Guam, dans le Pacifique

information fournie par AFP 06 juil.
8

Le super typhon Bavi s'abat sur l'île américaine de Guam

information fournie par AFP Video 06 juil.
1

SpaceX: Elon Musk célèbre l'entrée en bourse depuis le Texas

information fournie par AFP Video 12 juin
2

"J'ai tout donné": les lycéens de terminale ont passé le bac philo

information fournie par AFP 15 juin
3

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 7

information fournie par Boursorama 15 juin
4

La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?

information fournie par SG Bourse 17 juin
5

Ormuz : trafic maritime toujours limité, mais des signes de reprise

information fournie par AFP 17 juin
6

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
7

Nouveau cessez-le-feu au Liban après de meurtrières violences menaçant l'accord irano-américain

information fournie par AFP 19 juin
13
8

Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20 juin

1 commentaire

  • 15:55

    Et les noms des juifs qui marquaient d'une croix les maisons des chrétiens arméniens en 1915 pour s'assurer que les soldats turcs n'en loupe pas un lors des rafles, on les apposera où ces noms là ?

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank