Versement de l’aide carburant, futur malus pour la fast-fashion, échec confirmé de Shein au BHV

Au programme de ce JT : les premiers versements de l'aide carburant de 100 euros qui arrivent enfin sur les comptes des grands rouleurs, mais aussi une vague d'arnaques par email qui cible les bénéficiaires. Focus également sur la future loi anti-fast fashion qui vise directement les géants chinois Shein et Temu avec de nouvelles pénalités financières. Enfin, retour sur l'échec du partenariat entre Shein et le BHV Marais, dont la marque s'apprête déjà à quitter les lieux quelques mois seulement après son arrivée.
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