À Eshtiwi, village isolé du Nouristan afghan perché à 2.900 mètres d'altitude, des femmes travaillent dans les champs, la tête recouverte de voiles obligatoires en Afghanistan. Dans cette province du nord-est, située à plus de 15 heures de route de Kaboul, l'agriculture repose largement sur elles.
Dans les montagnes du Nouristan, la fierté des agricultrices afghanes
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