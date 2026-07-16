Physical AI : pourquoi c’est la prochaine grande révolution en Bourse !

Après l'IA générative, place à la « Physical AI ». Robots autonomes, automatisation de l'industrie, nouveaux marchés… Pourquoi cette technologie pourrait-elle devenir le prochain grand thème d'investissement ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 16 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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