Après deux jours de fouilles dans le Tarn et la découverte d'ossements à l'endroit où Cédric Jubillar affirme avoir enterré son épouse Delphine fin 2020, le dispositif de recherches a été levé vendredi en fin de journée.
Affaire Jubillar: les recherches du corps de Delphine se terminent
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