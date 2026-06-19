Les services d'urgence et la Défense civile libanaise sont déployés après des frappes israéliennes aux abords de Baalbek, au Liban. Des frappes israéliennes dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud du Liban ont fait 18 morts et 33 blessés selon Beyrouth, Israël déplorant de son côté la perte de quatre soldats. IMAGES
Liban: la Défense civile déployées sur le site d'une frappe israélienne à Baalbek
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