L’armée malienne et les mercenaires russes ont repris jeudi nuit le contrôle de la ville de Anéfis , dans le nord du Mali, après plusieurs jours de combats particulièrement violents contre les combattants Jihadistes et les rebelles maliens indépendantistes du Front de libération de l’Azawad (FLA) …
Mali: un convoi de l'armée rallie Anefis après d'intenses combats
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