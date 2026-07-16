Non, il n’y a pas de bulle à Wall Street !

Les valorisations des géants américains de la technologie sont-elles devenues excessives ? Malgré des multiples historiquement élevés, les marchés américains continuent d'être portés par l'essor de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui les soutient encore… et qu'est-ce qui pourrait les faire vaciller ? L'analyse de Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam. Ecorama du 16 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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