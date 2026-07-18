Andy Burnham a été intronisé vendredi à la tête du parti travailliste, s'engageant à "redonner espoir" aux Britanniques avant son installation lundi à Downing Street, où il va succéder au Premier ministre démissionnaire Keir Starmer.
Royaume-Uni: Andy Burnham va succéder au Premier ministre démissionnaire Keir Starmer
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