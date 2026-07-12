Dans la ville de Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan, commerçants et chauffeurs de taxi confient avoir vu le nombre de clientes fondre depuis que la police des moeurs talibane a durci son application du code vestimentaire imposé aux femmes. Début juin, plusieurs femmes accusées de ne pas avoir porté le tchador ou la burqa, des vêtements couvrant entièrement le corps, ont été arrêtées et détenues à Hérat.
A Hérat, la répression vestimentaire des femmes afghanes affecte le commerce
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