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Naïma Huber-Yahi: "la Grande Mosquée, outil colonial, va devenir un outil d'émancipation"

information fournie par France 24 18/07/2026 à 22:01

La Grande Mosquée de Paris célèbre ses 100 ans. Inaugurée en 1926, conçue à l'origine comme un hommage aux soldats musulmans morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale, elle devient au fil des ans un trait d'union entre la France et la communauté musulmane, mais aussi un outil diplomatique au service du dialogue Paris/Alger. L'historienne Naima Huber Yahi, contributrice à l'ouvrage "La Grande Mosquée de Paris" (éditions du Cherche-Midi), était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.

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